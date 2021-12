Pieci aspekti, kam nākamajā gadā jāpievērš uzmanība investoriem

Koronavīruss

Ekspertu ieskatā, akcijas ir labs aizsarginstruments pret inflāciju, ja to izdodas noturēt 3-5% robežās. Nemainīga inflācija virs 4% apmērā mazinās peļņu un kaitēs akciju vērtībai. Augsta inflācija noteikti radīs kredītu un monetārās politikas lielāku kontroli, kas ir saistīts ar ārvalstu aizdevumu apmēra palielināšanos un likviditātes samazināšanos. Šo norišu reakcija uz akciju vērtībām būs neviennozīmīga, un tas, visticamāk, liks samazināties to izaugsmes tempiem.

“Zaļā" politika

No vienas puses, viens no augstās inflācijas iemesliem ir tieši klimata politikas pasākumi un arvien stingrāka kontrole pār konkrētām nozarēm. Tāpat arvien vairāk ir jāmaksā par oglekļa izmešiem un dažādu preču ražošanu – šāda tendence noteikti turpināsies. No otras puses rodas bezprecedenta investīciju iespējas, kā, piemēram, gadījumā ar “Tesla” un “Rivian”. “Zaļajiem” iekļūstot Vācijas valdošajā koalīcijā, eksperti prognozē, ka augs to kompāniju akciju vērtība, kuri ir iesaistījušies dekarbonizācijas procesos. Šo uzņēmumu vidū ir lielākie vēja ģeneratoru ražotāji “Siemens Gamesa Renewable Energy” un “Vestas Wind Systems”.