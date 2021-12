Video: ārsti stāsta visu, kas jāzina par vīrišķo veselību

Foruma laikā tika apskatīta ne tikai prostatas vēža un diagnostika, bet arī profilakse. Viens no svarīgām profilakses sastāvdaļām ir veselīgs dzīvesveids un uzturs. Sabalansēts uzturs, iekļaujot ēdienreizēs pākšaugus, pilngraudu produktus, augļus, dārzeņus un olbaltumvielas var nozīmīgi uzlabot vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā, novērst veselībai bīstamā liekā svara rašanos. Divām trešdaļām no uztura būtu jāsastāda augu valsts produktiem. Pētījumi liecina, ka pārmērīga alkohola lietošana var veicināt prostatas vēža attīstību. Līdzīgu efektu rada smēķēšana. Tādēļ speciālisti aicina par veselību aizdomāties laicīgi, maksimāli samazinot kaitīgos ieradumus. Profilaksē vienu no svarīgākajām lomām spēlē regulāras fiziskās aktivitātes. Bieži vien pietiek ar vienkāršiem vingrinājumiem, kas ļauj uzlabot savu pašsajūtu un audzēt fizisko izturību. Pamata vingrinājumus ikvienam vīrietim video formātā iesaka Olimpiskie čempioni, Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētāji:

Vēzis ir ne tikai fiziski, bet arī emocionāli smaga diagnoze. Tādēļ foruma laikā speciālisti sniedza padomus pacientiem un to ģimenēm – kā pieņemt diagnozi, rast sevī spēkus lūgt palīdzību un nezaudēt cīņas sparu. Speciālisti uzsver, ka lai pieņemtu diagnozi noteikti nepieciešams iziet visiem diagnozes pieņemšanas etapiem – šokam, emocijām (tajā skaitā dusmām, aizvainojumam un netaisnības sajūtai), stratēģiskai rīcības plāna apspriedei iesaistot tuviniekus. Runājot par stratēģisko rīcības plānu, eksperti iesaka izveidot sarakstus ar to, ko pacients var izdarīt pats – vienoties ar darba devēju par slimības lapu, padarīt funkcionālāku savu mājokli, aicināt palīgā ģimenes locekļus – kā arī to daļu, kur noteikti nepieciešama palīdzība. Piemēram, ēst gatavošana ārstēšanas procesā, ceļš uz un no slimnīcas, došanās uz veikalu utt. Arī ģimenes locekļiem jābūt gataviem sniegt emocionālo atbalstu. Tuviniekiem ļoti svarīgi censties saglabāt mieru un likt savam mīļajam saprast, ka ikdienā, smagajā procesā būsiet viņiem blakus un palīdzēsiet. Ja nepieciešams, ģimene kopā vai atsevišķi var meklēt psiholoģisko palīdzību pie profesionāļiem. Kā min speciālisti, pats galvenais neļauties sērām un noliegumam, šajā fāzē pastiprināti lietojot apreibinošās vielas. Diemžēl, daži cilvēki, nesaņemot piemērotu palīdzību, pat cenšas atņemt sev dzīvību, pie speciālistiem vēršoties vien pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem. Cilvēkiem, kas sirgst ar onkoloģiskajām saslimšanām un to ģimenes locekļiem Latvijas Onkoloģijas centrā ir pieejams Psihoemocionālā atbalsta kabinets. Tas sniedz konsultācijas arī tiem cilvēkiem, kas vēzi jau uzvarējuši, tomēr ir palicis kāds emocionāli neatrisināts jautājums, piemēram, bailes no slimības atgriešanās. Speciālisti ne tikai sniedz akūtu palīdzību, bet arī konsultē par medicīniskās un sociālās aprūpēs iespējām, piedāvā uztura speciālista un fizioterapeita konsultācijas.