Kāpēc uz galvas mums ir vairāk matu nekā citur?

Vispirms ir svarīgi saprast, kāpēc dzīvniekiem vispār ir kažoks. Tas tiem palīdz saglabāt siltumu aukstumā, bet nepārkarst saulē. Cilvēki evolūcijas ceļā atbrīvojās no kažoka, jo siltumu varēja saglabāt ar uguns, pajumtes un apģērba palīdzību.

Tas izskaidro to, kā mūsu senči varēja izdzīvot bez ķermeņa apmatojuma, tomēr ne īsti to, kāpēc apmatojums laika gaitā pazuda, tomēr saglabājoties uz galvas. Apmatojuma trūkums cilvēkam, šķiet, deva kaut kādas evolucionārās priekšrocības. Pastāv trīs galvenās teorijas par to, kādas šīs priekšrocības varēja būt, rakstīts zinātnes izdevumā “Live Science”.