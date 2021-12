CSP: Pērn mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pieauga par 8%

Saņemto sociālo transfertu (pensiju, pabalstu un citu budžeta maksājumu) summas pieauga ievērojami straujāk nekā ienākumi no algota darba. Ienākumi no sociālajiem transfertiem uz vienu mājsaimniecības locekli pieauga par 14,1% - no 133 eiro mēnesī 2019.gadā līdz 152 eiro mēnesī 2020.gadā. Savukārt mājsaimniecību ienākumi no algota darba uz vienu mājsaimniecības locekli palielinājās tikai par 6% - no 412 līdz 436 eiro mēnesī.