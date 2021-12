Hakeru uzbrukumi un digitālo pasauļu kari jeb kāds kriptovalūtām būs 2022. gads?

Viens no iemesliem, kādēļ institucionālie investori ir sākuši iegādāties kriptovalūtu, ir mēģinājums pasargāt sevi no strauji pieaugošās inflācijas. Tomēr Ficpatrika uzskata, ka bitkoini vairs netiek uzskatīti tikai par līdzekli, lai pasargātu sevi no inflācijas.