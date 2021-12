"Industra Bank": Persona, par kuru interesējās policija, darījumus bankā nav veikusi trīs gadus

Zauere norāda, ka konkrētajā tiesas lēmumā ir teikts, ka noziedzīgā nodarījumā iespējami iesaistītās personas no 2015.gada līdz šim brīdim ir veikušas banku operācijas no dažādām vietām Čehijā, nevis Latvijā.

"Banka kopš akcionāru maiņas ir veikusi milzīgu darbu, lai minimizētu iespēju to izmantot ļaunprātīgi vai nelikumīgi. Kā apliecinājums regulatora atzinīgajam vērtējumam par bankas īstenotajām pārmaiņām ir šogad uzlabotais riska reitings no augsta uz zemāku līmeni," pauž Kakānis.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka līdz sankciju noteikšanai Latvijā darbojās brāļiem Rotenbergiem Krievijā piederošās "SMP bank" filiāle. No sankcijām banka izvairījās, jo 2014.gadā to it kā pārdeva menedžmentam un pārsauca par "Meridian Trade Bank". Pērn banka mainīja nosaukumu uz "Industra Bank", un tagad to kontrolē Latvijas uzņēmēji.