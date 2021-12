Rihards, kurš cieš no smagiem attīstības traucējumiem, rada brīnišķīgu mākslas darbu

“Ir daži radi un draugi, kas nebaidās mūs uzaicināt ciemos. Esmu par to bezgala pateicīga, jo tas nav vienkārši, ņemot vērā Dārtas un Riharda izskatu un īpatnējo uzvedību. Esmu sastapusi daudzus cilvēkus, kas dziļi izprot, ka dzīve ir skola, un cilvēki ar invaliditāti ir spogulis sabiedrībai.

Katrs var ieraudzīt savu ego, paliekot kaut uz neilgu laiku šo īpašo cilvēku sabiedrībā. Vieds cilvēks vienmēr izturas pret cilvēkiem ar invaliditāti ar dziļu cieņu. Jauns un nenobriedis izsmej vai baidās no kontakta. Parasti jau pie visa pierod, tas nu ir tiesa, bet ir tādi skatieni un rādīšanas ar pirkstu, kas ieduras sirdī un nelaiž vaļā un man, kā mammai, tas ļoti sāp. Jo pirmkārt jau mani bērni ir cilvēki! Jā, nedaudz savādāki, bet neskatoties uz to, pilni emociju, tā pat kā jebkurš cilvēks. Sabiedrība Latvijā paliek atvērtāka, bet, sabiedrībā kopumā, šīs pārmaiņas un pieņemšana ir ļoti lēna.

Pati brīnos par to, ka vienlaikus esmu iemanījusies īstenot arī dažus mūzikas projektus un pedagoga darbu mūzikas skolā. Nesaprotu, kur tam radās spēks, neskatoties uz to, ka pie viena sāna man Rihards, pie otra Dārta un abiem ir jāvelta visa mana uzmanība, pat tā, kuras man nav. Diennaktī jāvelta ne vien 24h, bet arī 25 un 26 stunda ir jāsameklē un ticiet man, mēs ģimenes ar īpašajiem un nedaudz savādākiem bērniem šīs papildus stundas rodam, izspiežot sevi līdz pēdējam. Mana mammas pateicība ir biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centram un tās komandai par to, ka ik dienu man ir šī iespēja sadarboties, atvedot abus manus jauniešus jēgpilni pavadīt dienu, kamēr darbojos mūzikas skolā. Kaut šādu iespēju Latvijā būtu vairāk un sabiedrība būtu daudz pieņemošāka.”