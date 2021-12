Ašeradens: Koalīcija nelēma par PVN samazināšanu gāzei, jo gāzes apkuri lieto maza daļa sabiedrības

Politiķis uzsvēra, ka valdības pienākums ir palīdzēt visiem vienādi, ja vien tas nav sociāls risinājums. "Cilvēkiem ir jābūt salīdzināmos apstākļos. Piedāvājam sociālo paketi, un ir gatavība to palielināt, bet subsīdijas gāzei - tā uzmanīgi," izteicās Ašeradens, sakot, ka "pietiekami ilgi arī runājam par iešanu prom no gāzes".

Savukārt AS "Latvijas gāze" ir paziņojusi, ka dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022.gada 1.janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.