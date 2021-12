Svētkos lielajos tirdzniecības centros būs spēkā mainīts darba laiks

Tirdzniecības centrs "Origo" šā gada 24. un 31.decembrī strādās no plkst. 10 līdz 20, un atvērti būs vien pirmās nepieciešamības preču veikali. Savukārt "Origo" telpās esošā lielveikala "Rimi Hyper" darba laiks šajos datumos būs no plkst. 7 līdz 21.

Tikmēr 2022.gada 1.janvārī "Origo" būs slēgts, bet "Rimi Hyper" būs atvērts no plkst. 11 līdz 23.

Klātienē iepirkšanās centrā svētku laikā tiks nodrošināta aptieku, tai skaitā veterināro, pārtikas produktu, optikas, dzīvnieku barības un higiēnas preču veikalu, preses tirdzniecības, telekomunikācijas pakalpojumu vietu darbība.

Mainīts arī "Origo" telpās esošā "VCA poliklīnikas" vakcinācijas punkta darba laiks - tas būs slēgts no 24. līdz 26.decembrim, kā arī no 31.decembra līdz 2.janvārim. Citās dienās vakcinācijas punkts darbosies kā ierasts no plkst. 9 līdz 19.

"Domina Shopping" veikali 24., 26. un 31.decembrī strādās no plkst.10 līdz 19, bet 25.decembrī -- no plkst.12 līdz 19.

Hipermārkets "Maxima XXX" darba laiks 24. un 31.decembrī būs no plkst.8 līdz 20. Savukārt 25.decembrī veikals pircējus gaidīs no plkst.11 līdz 21.

Nākamā gada 1.janvārī visi "Domina Shopping" veikali būs slēgti.

Tirdzniecības centrs "Akropole" 24. un 31.decembrī strādās no plkst.10 līdz 20, bet "Akropolē" esošā "Maxima XXX" šajos datumos apmeklētājiem būs atvērta no plkst.8 līdz 21. Savukārt 25.decembrī "Akropoles" veikali strādās no plkst.12 līdz 21, bet "Maxima XXX" - no plkst.10 līdz 22. Nākamā gada 1.janvārī vairums "Akropoles" veikalu būs slēgti, bet "Maxima XXX" strādās no plkst.10 līdz 22.

Tirdzniecības centra "Alfa" veikali 24. un 31.decembrī strādās no plkst.10 līdz 20, bet "Alfā" esošais "Rimi" hipermārkets - no plkst.8 līdz 21. Vienlaikus 25.decembrī "Alfa" būs atvērta no plkst.12 līdz 21, bet "Rimi" - no plkst.10 līdz 22. Savukārt 1.janvārī vairums tirdzniecības vietu "Alfā" būs slēgtas, bet "Rimi" hipermārkets būs atvērts no plkst.11 līdz 22.

"Rīga Plaza" 24., 26., kā arī 31.decembrī būs atvērta no plkst.10 līdz 19, bet 25.decembrī - no plkst.12 līdz 19. Tirdzniecības centrā esošā "Maxima XXX" 24. un 31.decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, bet 25.decembrī - no plkst.11 līdz 21, savukārt 26.decembrī - no plkst.8 līdz 22. Nākamā gada 1.janvārī būs slēgti vairums "Rīga Plaza" esošie veikali, tajā skaitā arī "Maxima XXX".