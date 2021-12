"Food Union" ģenerāldirektore: Izmaksu pieaugums ietekmēs cenu kāpumu arī turpmāk

"Food Union" grupā ir Latvijas "Rīgas piena kombināts", kas 2020.gada februārī pievienoja "Rīgas piensaimnieku", un "Valmieras piens", tāpat grupā ir lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia", lielākais saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjrn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". "Food Union" ir arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. Koncerna lielākais akcionārs ir uzņēmējs no Krievijas Andrejs Beshmeļņickis.