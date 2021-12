2022. gada prognoze Vēršiem

Mazliet no līdzsvara tas izsist var, taču uztver to, kā mudinājumu doties tālāk un rosīties ātrāk. Var rasties burvīgas iespējas izcelties, izvirzīties un līdz ar to palielināt ienākumus. Piekrīti karjeras piedāvājumiem, iesaisties biznesa projektos, slēdz līgumus, atrodi jaunus kompanjonus. Ja jūties paguris, tad dodies tālākā ceļojumā vai tepat lauku klusumā sakārtot domas. Tostarp arī attiecībā uz sirdslietām. Rosoties lietišķajā jomā, atceries, ka attiecības jākopj kā zieds, lai tas krāšņi uzplauktu.