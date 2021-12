Tīģeris ir trešā pēc kārtas ķīniešu horoskopa zīme. Leģenda vēsta, ka Tīģeris bijis pārliecināts, ka neviens no dzīvniekiem nekad nespēs viņam līdzināties spēka, skaistuma un enerģijas ziņā. Bet Žurka ar viltību un Vērsis ar centību un smagu darbu apsteiguši svītraino plēsoņu. Tāpēc ķīniešu horoskopa kārtībā Tīģeris palicis vien trešais. Tomēr

Ūdens Tīģera gads apvienos enerģisko un uzņēmīgo tīģera dabu ar plūstošu ūdens straumi, kas virzīsies uz priekšu, piedāvājot apgūtu jaunas lietas un piedzīvot progresu. Starp Tīģera vitalitāti un ūdens straumes plūdumu varēsim saņemt vajadzīgos grūdienus, lai sasniegtu jau sen kāroto. No kā jāuzmanās? Šis būs ļoti dinamisks gads, mēģiniet izmantot iespējas, kolīdz tās parādās, jo būs ari aizsprosti un strupceļi. Īsāk sakot, ir jāatceras visu banku nelikt uz vienas kārts!

Lai izpatiktu Ūdens Tīģerim, svētku apģērbā izvēlies kādu no trim pamatkrāsām:

Šogad svētku vakaram derēs visi zilās krāsas toņi - no gaišā debeszilā līdz karaliski tumši zilajam. Tas saistīts ar to, ka 2022. gadā dominēs ūdens stihija un ūdens mums saistās ar visiem iespējamiem zilajiem toņiem. Turklāt, tīģeris ir viens no retajiem kaķveidīgajiem, kam pat ļoti patīk ūdens un dabā labprāt dodas peldēs.