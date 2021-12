Tirdzniecības centri aizvadītajās svētku brīvdienās nenovēroja ievērojamu apmeklētāju skaita pieaugumu

"Domina Shopping" direktore Dina Bunce norādīja, ka atšķirībā no pirmspandēmijas laika, šajās Ziemassvētku brīvdienās, no 24. līdz 26.decembrim, "Domina Shopping" veikalos netika novērota pastiprināta pircēju plūsma, un dažas dienas tā pat bijusi mazāka nekā ikdienā.

"Līdz ar to ir pilnībā loģiski, ka cilvēki negaidīja "brīnumu līdz pēdējam", bet gan veica visus nepieciešamos pirkumus savlaicīgi. To apliecināja arī mūsu ikgadējais Ziemassvētku iepirkšanās paradumu pētījums - šogad vairums jeb 65% iedzīvotāju dāvanas un citus svinību pirkumus veica pakāpeniski visa decembra laikā, nevis atlika uz pēdējo brīdi. Tamdēļ šis ir kārtējais gadījums, no kura, cerams, valdība gūs mācību - lai pieņemtu efektīvus lēmumus par tirdzniecības centru nozari, ir vērts savlaicīgi apspriesties ar tās pārstāvjiem un analizēt reālos datus, nevis pakļauties emocionāliem stereotipiem," teica Bunce.