Notiks Baltijas mēroga "balto" hakeru sacensības

Viens no sacensību organizatoriem, kompānijas "Possible Security" vadītājs Kirils Solovjovs skaidro, ka sacensības "Atrodi karogu" ir populārs veids, kā IT drošības entuziasti un profesionāļi trenējas risināt nestandarta uzdevumus, meklējot norādes jeb karogus failos, tīmekļa vietnēs un datorprogrammatūras kodā. Uzdevumu risināšana var ietvert, piemēram, reversinženieriju, šifrēšanas algoritmu ievainojamību izmantošanu, kā arī atjautīgu risinājumu meklēšanu.

"NewYearHack 2021" sacensības ir vairāku Baltijas valstu organizāciju kopprojekts. Sacensības organizē "Possible Security" un "Legal Hackers Riga" no Latvijas, "CTF Parnu" un "Estonia Legal Hackers" no Igaunijas, "Vilnius Legal Hackers" no Lietuvas, kā arī uzņēmums "ESET".