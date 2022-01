Porsche piedāvā mašīnu pieskaņot pat nagu lakai vai rokassomiņai

Krāsošanai paredzētās automobiļa zonas galvenokārt ir ražotas no alumīnija, plastmasas un oglekļa vai stikla šķiedras kompozītmateriāliem. Šis materiālu sajaukums, kā arī atšķirīgās uzklāšanas metodes un žūšanas temperatūra paredz nedaudz atšķirīgus krāsu savienojumus atkarībā no detaļas. Vienlaikus no katras partijas nokrāso salīdzināšanas plāksnes, un tās izmanto kā krāsu salīdzināšanas paraugus automobiļa pēdējā pārbaudes posmā.