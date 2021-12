Arī 2022. gadā autoratlīdzības saņēmēji varēs turpināt izmantot īpašo nodokļu režīmu

Tas nozīmē, ka autoratlīdzību izmaksātājs ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) izmaksas vietā no autoratlīdzības ienākuma līdz 25 000 eiro - 25% apmērā, bet, ja ienākums pārsniedz 25 000 eiro - 40%.

Piemērojamās IIN likmes (autoratlīdzībai līdz 25 000 eiro - 25%, virs 25 000 eiro - 40%) ir noteiktas autoratlīdzības ienākumam par pilnu kalendāra gadu (2022.gadu). No ieturētā nodokļa 80% novirza valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) daļai, bet 20% - IIN daļai.

No 2022.gada 1.janvāra autori, kuri ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, VSAOI daļu 10% apmērā, kas paredzēta pensiju apdrošināšanai, varēs aprēķināt vienu reizi gadā, nevis kā līdz šim - reizi ceturksnī. Tātad par 2022.gadu aprēķins jāveic līdz 2023.gada 17.janvārim un jāsamaksā līdz 23.janvārim.

Ja autors ir reģistrējis saimniecisko darbību un saņemto autoratlīdzību iekļauj saimnieciskās darbības ieņēmumos, VSAOI ir jāveic kā pašnodarbinātajam, vērtējot gūtā ienākuma apmēru mēnesī - ja ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz 500 eiro mēnesī, tad VSAOI aprēķina pēc vispārējās likmes (31,07% no vismaz 500 eiro (155,35 eiro)) un papildu 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un obligāto iemaksu objekta (ne mazāka kā 500 eiro) starpības.