Vitenbergs jaunā gada pirmajā darbdienā sasaucis Valsts enerģētiskās krīzes centra sēdi

Valsts enerģētiskās krīzes centrs ir koordinējoša un konsultatīva valsts institūcija, un tās uzdevums ir izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes laikā vai arī tās draudu gadījumā vadīt krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus. Centra vadītājs ir ekonomikas ministrs. Centra sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas, Iekšlietu, Satiksmes, Tieslietu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienības, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Latvenergo", AS "Gaso", AS "Rīgas siltums", AS "Sadales tīkls", AS "Conexus Baltic Grid", Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas.