5 valstis uz kurām labāk šogad nebraukt

Neskatoties uz ilgstošajiem mēģinājumiem panākt mieru, Jemenā vēl arvien norisinās pilsoņu karš. Par spīti mēģinājumiem panākt mieru, arī šogad militārās sadursmes nav norimušas. Papildus karam, valstī arī valda salīdzinoši liels pārtikas deficīts un augsts slimību risks. Apvienoto Nāciju Organizācija jau ilgstoši situāciju Jemenā ir uzskatījusi par vienu no pasaules nopietnākajām humanitārajām katastrofām. Saprotams, ka šāda bruņota konflikta apstākļos pastāv arī salīdzinoši augsts cilvēku nolaupīšanas risks – līdz ar to – nebūtu ieteicams doties ārpus valsts galvaspilsētas Sānas.

Neskatoties uz to, ka Baltkrievija tradicionāli ir tikusi uzskatīta par salīdzinoši drošu valsti ceļojumiem, Covid-19 izplatība un arī iekšpolitiskā nestabilitāte ir situāciju nedaudz pamainījusi. Ceļotājiem uz Baltkrieviju pastāv relatīvi paaugstināts risks nokļūt demonstrāciju/protestu epicentrā un, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamo ceļojuma brīdinājumu, Baltkrievijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri Baltkrievijā uzturas ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju uz laiku tiek liegta izceļošana no valsts pa sauszemes robežpunktiem. Izceļošana no valsts tiek stingri kontrolēta un minēto personu kategorijām tā ir atļauta reizi trīs mēnešos. Tāpat ceļojuma brīdinājumā arī ir teikts, ka ES Eiropadome ir noteikusi aizliegumu Baltkrievijas aviosabiedrībām veikt lidojumus ES gaisa telpā, kā arī aicinājusi visas ES bāzētās aviosabiedrības izvairīties no lidošanas virs Baltkrievijas. V airāk informācijas pieejama šajā saitē.