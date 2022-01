Zemeslode izplešas vai saraujas?

Viena no pirmajām Zemeslodes fotogrāfijām, kuru uzņēmis cilvēks. Zemeslodi nofotografēja viens no “Apollo 8” komandas locekļiem, iespējams, Bils Anders. FOTO: Wikimedia Commons

Zeme nemitīgi saņem materiālu no apkārtējās vides Saules sistēmā, vai arī to atdod. Piemēram, Zemi nemitīgi bombardē kosmiskie putekļi, bet no Zemes kosmosā regulāri nonāk gāzes no mūsu planētas atmosfēras. Tātad, ja Zeme nemitīgi saņem vai atdod matēriju – tā saraujas vai izplešas?