Aizdomās par kontrabandas cigarešu pludināšanu pa Daugavu pieķer trīs cilvēkus

Pārbaudot informāciju par cigarešu nelikumīgu pārvietošanu, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā kādā viensētā robežsargi aizturēja trīs personas, kuras no Daugavas upes izvilka 10 iepakojumus ar kontrabandas cigaretēm un ienesa tās vienā no saimniecības ēkām. Robežsargi noskaidroja, ka cigaretes iepriekš tika nelikumīgi pārvietotas pāri valsts robežai no Baltkrievijas pa Daugavas upi, plūdinot tās pa straumi.