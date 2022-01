Kriptovalūtas un pašpasludinātie biznesa guru: uz kādām shēmām neuzķerties sociālajos tīklos

Vēl kāda populāra lieta ir dažādi “kā kļūt bagātam” kursi. No likuma viedokļa tie atrodas pelēkajā zonā, jo ir diezgan grūti pierādīt, ka kursu apmeklētāji neko nav iemācījušies, tādējādi krāpniekam vēlāk ir mazāk juridisku problēmu. Šīs shēmas ietvaros influenceris izprintē vai no Amazon pasūta viltus eiro vai dolārus (to dara, lai fotogrāfijās izliktos bagātāki), uz dienu noīrē villu, automašīnu un dārgas drēbes.

Tad YouTube reklāmās vai citur jaunajos medijos, demonstrējot greznu dzīvesveidu, stāsta, ka viņam jau agrā vecumā, spītējot grūtībām, ir izdevies kļūt par miljonāru un ka viņš (vai viņa) aiz labas sirds piedāvā jums iespēju arī kļūt veiksmīgam.

Biznesa nozare nav svarīga, tās var būt investīcijas, kopīraitings, mārketings, nekustamā īpašuma tirgus mahinācijas vai luksusa automobiļu īre. Galvenais, lai influenceris izskatās iespaidīgi un lai viss liekas tik vienkārši, ka gribētos pašam pamēģināt.

Pirmais vebinārs ir par brīvu. Tajā neko vērtīgu nepasaka, tikai izmanto intereses veicināšanai un sava īstā kursa reklamēšanai. Otrais kurss jau kaut ko maksā, pārsvarā ne pārāk dārgi, un pēdējā laikā cenas beidzas ar 7, jo skaitlis 9 jau ir izgājis no modes. Tā nu cilvēkus aicina samaksāt $147 par vienas dienas kursiem, un, ļoti pacenšoties, daļa arī samaksā. Otrajos kursos, kur sanākuši cilvēki, kas ieguldījuši naudu, jau sākas pavisam īstais mārketings. Tiek skaidrots, ka vajadzēs smagu darbu (lai pēc tam nevarētu sūdzēties, ka pēc “kursiem” nekas nav sanācis), tiek izmantotas visas iespējamās pārdošanas tehnikas — bailes palikt malā, mākslīga retuma radīšana, steidzināšana, emocionālā manipulācija, iebiedēšana ar “zudušajām izmaksām”.

Tiek nolasīta vispārīga informācija par vebināra tēmu - tā parasti ir iepriekš sagatavota vai arī paņemta no kādas lētas pašpalīdzības grāmatas.

Man arī ir lūgts rakstīt materiālus šādiem “kursiem”, par to, kā kļūt sekmīgam podkāsterim, lai to kā “savu” informāciju tālāk varētu izmantot krāpnieks. Atteicos.

Galvenais, ko šajā kursā pārdod, ir nākamie kursi, kas parasti jau maksā $2000 un vairāk. Viss turpinās tādā pašā noskaņā, izņemot to, ka tur tiek pārdots jau ilgtermiņa mentorings un koučings, kuru apmuļķotie cilvēki turpinās pirkt, līdz viņiem pavisam beigsies finansiālie līdzekļi. Sekmīgais influenceris rezultātā ir nopelnījis gana, lai vairs neizliktos bagāts, un sāk pa īstam plaši dzīvot, reklamējot savu zīmolu un “biznesu”, tādējādi tikai vēl vairāk palielinot to cilvēku skaitu, kas šos “kursus” vēlas apmeklēt.

Trešā lieta, kas visvairāk sastopama jaunajos medijos Āzijas valstīs, bet sāk ienākt arī pie mums, manā skatījumā ir pavisam neprātīga. Bet tomēr cilvēki notic. Tā ir pavisam vienkārša sporta derību likmju pārdošana. Atkal, lai šo shēmu pārdotu, influencerim sākumā ir jānotēlo bagātība, bet tas mūsdienās nav grūti. Drošības pēc cilvēkiem parādīs vai nu čekus ar laimestiem, vai arī (pārveidotus) ekrānuzņēmumus par to, ka šis influenceris ir atkodis kādu slepeno shēmu, pēc kā uzvar visās spēlēs. Protams, savu sistēmu viņš neatklās, bet ir gatavs vai nu pārdot (atkal izmantojot visus iespējamos mārketinga trikus) šīvakara spēļu rezultātus, vai arī par zināmu samaksu uzspēlēt par apmānītā cilvēka naudu. Apkrāptais samaksās 50 eiro, krāpnieks 10 eiro paņems sev un pārējos 40 eiro uzliks uz to, kas pēc krāpnieka domām uzvarēs. Protams, zaudējošās likmes nekad nekur neparādās, un, ja kāds sāks sūdzēties par to, ka ir apkrāpts, tūdaļ tiks izmests no grupas un nobloķēts no kanāla.

Skumjākais visā šajā ir tas, ka jaunie mediji tiešām var būt personalizēti, neatkarīgi informācijas nesēji, tiem ir lielas izaugsmes iespējas.