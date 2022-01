Valstis, kuru ekonomikas ar pandēmiju spējušas tikt galā vislabāk

Salīdzinot ar 2019. gada beigu rādītājiem, izmaiņas IKP datos liecina arī par ekonomisko veselību. Dažas valstis vienmēr ir izskatījušās vieglāk ievainojamas pret ceļošanas liegumiem un pakalpojumu nozares ierobežošanu. Tas ir attiecināms uz Dienvideiropu, kur valstu ekonomikas ir lielā mērā atkarīgas no tūrisma. Citās vietās, piemēram, Lielbritānijā un Beļģijā, pandēmijas laikā ir bijuši ļoti augsti Covid-19 saslimšanas un nāves gadījumu rādītāji, kas ir būtiski ierobežojis patērētāju tēriņu līmeni.

Izmaiņas mājsaimniecību ienākumu līmenī ļauj saprast, cik labi ar pandēmijas sekām tiek galā ģimenes, jo šajā sadaļā tiek ņemti vērā ienākumi, kas gūti ne tikai no algota darba, bet arī no valdības pabalstiem. No ienākumu līmeņa tiešā veidā ir atkarīga arī mājsaimniecību pirktspēja, tostarp arī pašreiz pieaugušās inflācijas laikā.