"Vecais, ej prom": Cilvēki Kazahstānā ir nikni uz režīmu, bet laipni viens pret otru

Tur mēs attapāmies cilvēku “jūrā” - laukumā bija aptuveni 3000 cilvēku. No mums pa labi redzama Almati administrācijas ēka, kura deg ar spilgtu liesmu.

Kādā brīdī pūlis sāk skandēt par nācijas līderi dēvētajam Nazarbajevam adresētu saukli “Šal, ket” (“Vecais, ej prom”). Kā atbilde uz šo saukli no prezidenta rezidences atkal atskan šāvieni, kuru radītais troksnis drīz vien nomāc skandētāju balsis.

Laukumu mēs pametam kopā ar daudziem citiem cilvēkiem. Jo tālāk no laukuma mēs aizgājām, jo mazāk cilvēku redzams.

Viņa redzēja, kā no ēkas tiek izvesti vairāki cilvēki militārās formās. Dažus no viņiem protestētāji sākuši sist, bet citi aicinājuši to nedarīt.