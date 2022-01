LIAA: Nav manāma Kazahstānas nemieru ietekme uz tirdzniecības attiecībām ar Latviju

"Latvijas un Kazahstānas ekonomiskās attiecības nav ļoti aktīvas. Kopējais tirdzniecības apgrozījums sasniedz 60 miljonus eiro. Lielākā daļa no šī apjoma 56,5 miljoni eiro ir tieši Latvijas preču un pakalpojumu eksports. Galvenās Latvijas eksporta preces uz Kazahstānu ir ķīmiskās rūpniecības, īpaši farmācijas produkcija un pārtikas preces. Farmācijas produktu eksports uz Kazahstānu sastāda 27% no kopējā apjoma. Visvairāk no Kazahstānas ieved augu valsts produktus," sacīja Rožkalns.