Protesti Kazahstānā: valsts bagātākie cilvēki zaudējuši lielu naudu

Miljardieris Vjačeslavs Kims ir Londonā reģistrētās “Kaspi Bank” lielākais akcionārs un valdes priekšsēdētājs. “Kaspi Bank” ir Kazahstānā lielākā finanšu tehnoloģiju kompānija, kas kopumā protestu laikā zaudējusi 1,4 miljardus dolāru. Kima aktīvu vērtība šajā laikā ir samazinājusies no 5,7 līdz 4,2 miljardiem dolāru. “Forbes” skaidro, ka miljardiera aktīvu vērtība ir cieši saistīta ar “Kaspi Bank” sniegumu akciju tirgos. No 4. līdz 6. janvārim “Kaspi Bank” akciju vērtība kritās par 30%, un līdz ar to – būtiski mainījās arī paša uzņēmēja finansiālais stāvoklis.