Taivāna plāno miljarda dolāru aizdevumu fondu kopprojektiem ar Lietuvu

Taivānas nacionālās attīstības ministrs otrdien teica, ka abām valstīm ir jomas, kurās tās var sadarboties. Viņš atgādināja, ka vizītes Lietuvā laikā oktobrī Taivānas un Lietuvas uzņēmējiem bija 240 divpusējās tikšanās un dažas no tām jau rezultējušās projektos, tādējādi šos projektus varēs pieteikt fondu līdzekļiem.

2020.gadā Lietuvas eksports uz Taivānu sasniedza 19 miljonus eiro, veidojot 0,1% no valsts eksporta kopapmēra. Savukārt imports no Taivānas bija 66 miljonu eiro vērtībā, veidojot 0,2% no kopējā importa apmēra.