Vitenbergs: katrs mūsu iedzīvotāja ārpus valsts robežām iztērētais eiro ir zaudējums ekonomikai

"Vakardien, 10. janvārī, bija Operatīvās vadības grupas sēde, kurā pulcējas speciālisti un vadošie ierēdņi no dažādām ministrijām. Līdz vēlam vakara notika diskusijas, bet Veselības ministrija neapstiprināja nevienu no mūsu piedāvājumiem. Tomēr valdībā esmu dzirdējis atbalstu gan no Finanšu ministrijas puses, gan no premjera, ka beidzot, divus gadus pēc cīņas ar Covid-19, ir jāsāk ar to sadzīvot un ka ir jāpiemēro līdzīgi regulējumi kā kaimiņvalstīs," sacīja Vitenbergs, piemetinot, ka Ekonomijas ministrijai ir grūti izskaidrot sabiedrībai, kāpēc kaimiņos daudzas lietas ir iespējamas, bet Latvijā - ne.