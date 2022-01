Kas sausina organismu un kā šo tuksnesi pārvarēt?

"Regulārs sekss ir viens no veidiem kā saglabāt mitrumu dzimumorgānos, taču nereti jau minēto problēmu dēļ, dzimumakts kļūst sāpīgs. Tad aptiekā var iegādāties kādu maksts mitrinātāju un lubrikantu. Noder vaginālie mitrinošie krēmi, ko lietot ik dienu, neatkarīgi no tā ir dzimumattiecības vai nav. Seksa laika noderēs lubrikanti. Tie galvenokārt ir veidoti uz eļļas vai ūdens bāzes. Jāpatur prātā, ka eļļas bāzes lubrikantus nedrīkst izmantot kopā ar prezervatīvu, jo sastāvā esošās eļļas bojā prezervatīva materiālu.

Viens no efektīviem veidiem, kā risināt organisma sausuma problēmu, ir pietiekama šķidruma uzņemšana. Ūdens mitrina ādu no iekšpuses un palīdz tai ātrāk atveseļoties. Ērika Pētersone apstiprina: "Ūdens vienmēr ir laba izvēle, jo pietiekams šķidruma daudzums gan izvada no organisma toksīnus, gan arī palīdz mitrināt ādu. Tāpat organismam ir noderīgas augļu sulas, ar šķidrumu bagāti augļi un dārzeņi, piemēram, arbūzi, gurķi, selerijas, salāti un daudzi citi. Taču vienlaikus ar pietiekamu ūdens dzeršanu un ēdienkartes pārskatīšanu, ir jāsamazina kafijas, alkohola un kofeīnu saturošu dzērienu patēriņš, jo tiem piemīt diurētiskas īpašības - pastiprināta šķidruma izvadīšana no organisma."