Atbalsta karavīru parādsaistību daļēju segšanu par dzīvojamās telpas iegādi vai būvniecību

Lai nodrošinātu pēc iespējas izdevīgākus nosacījumus aizdevuma iegūšanai, Aizsardzības ministrija (AM) rosināja noteikt profesionālā dienesta karavīram līdzīgus nosacījumus kā jaunajām ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā uz garantijas pārvaldības izmaksām - vienreizēju maksu par garantijas pieteikuma izskatīšanu 2,5% apmērā no piešķirtās garantijas summas.

Lai īstenotu šo ieceri, AM atbilstoši AS "Attīstības Finanšu institūcija Altum" veiktajiem aprēķiniem ar pamatdatiem - 200 pieteikumi gadā, pie 20% garantijas apmēra, ar vidējo aizdevuma summu 85 000 eiro, ir plānojusi nepieciešamo finansējumu 480 000 eiro apmērā no 2022.gada.