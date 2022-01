2021.gadā ierosināti par 205 maksātnespējas procesiem mazāk nekā gadu iepriekš

To apliecina arī juridisko personu maksātnespēju īpatsvars. Ja vēl 2019.gadā juridisko personu maksātnespēju process veidoja 31,38% no kopējā procesu skaita, tad 2020.gadā to īpatsvars bija samazinājies līdz 27,16%, bet pērn - jau līdz 20,73%. Pagājušajā gadā juridiskām personām ierosināti 243 maksātnespējas procesi .

"Lursoft" norāda, ka izmaiņas turpmāko gadu maksātnespējas procesu dinamikā ieviesīs Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums, kas dod iespēju no šā gada 1.janvāra fiziskām personām atbrīvoties no parādsaistībām. Līdz šim personām, kuras nespēja segt savas parādsaistības, vienīgā pieejamā kolektīvā procedūra bija fiziskās personas maksātnespējas process, taču ar jauno likumu iecerēts panākt mērķi atjaunot personu maksātspēju un stiprināt finanšu pratību, jo personām, kuras vēlēsies atbrīvoties no parādsaistībām, būs jāapgūst finanšu pratības kursi.