Atklājums: daži mikrobi spēj ražot skābekli bez saules gaismas

Lai arī iepriekš bija zināms, ka šis un vēl daži tam radniecīgi mikrobi spēj izdzīvot vidē, kur valda pilnīga tumsa un nav skābekļa, tomēr nebija zināms, kā tiem tas izdodas. Tieši šis jautājums iedvesmoja pētniekus ķerties pie darba un rast uz to atbildi.

“Tie ir ļoti izplatīti okeānos, kur tie spēlē nozīmīgu lomu slāpekļa ciklā. Lai to izdarītu, tiem ir nepieciešams skābeklis. Noslēpums bija tāds: kā tie spēj eksistēt arī vietās, kur skābekļa nav? Mēs spriedām, ka tie tur vienkārši eksistē, bet nefunkcionē. Ka tie ir tādas kā rēgu šūnas,” stāstīja mikrobioloģe Beāte Krafta.

Ja no okeāna pasmeļ spaini ūdens, tad katra piektā šūna būs viens no šiem mikroorganismiem. Lūk, cik izplatīti tie ir. Pētījumā zinātnieki tos paņēma no dabiskās vides un nogādāja laboratorijā.