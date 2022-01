Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē rūpniecisko zveju varēs veikt 326 kuģi

ZM zvejas kuģu sarakstā iekļāvusi kuģus no desmit piekrastes ostām. No Rojas ostas rūpniecisko zveju varēs veikt 54 kuģi, no Engures ostas - 51 kuģis, no Skultes ostas - 51 kuģi, no Salacgrīvas ostas - 39 kuģi. Tāpat rūpniecisko zveju varēs veikt 39 kuģi no Ventspils, 27 - no Liepājas, 25 - no Rīgas, 17 - no Mērsraga, 12 - no Pāvilostas, 11 - no Lielupes ostas.