Tāpat kā sniegpārslas, arī divi dzimumlocekļi nav pilnīgi vienādi. Saskaņā ar pētījumu datiem sievietei dzīves laikā ir septiņi dažādi partneri. Tādējādi lielākā daļa sieviešu redz tikai 1/3 no dzimumlocekļu sortimenta. Dildo veido pēc pornozvaigžņu paraugiem, savukārt par pornozvaigznēm kļūst vīrieši, kam ir tāds pats dzimumlocekļa tips: taisns, biezs un garš, dzimumlocekļa galviņai jābūt kā sēnītes cepurītei, sēkliniekiem jābūt apaļiem un maziem. Reālajā dzīvē šādi modeļi ir reti sastopami.

Vai esat kādreiz redzējuši dzimumlocekli, kas ir tik gluds, it kā būtu izkalts no marmora? Gluds dzimumloceklis ir patīkamāks orālajam seksam. Bet, ja jums šķiet, ka vaginālā seksa laikā ir nepietiekama stimulācija, var palīdzēt uzmavas, kas stimulē G punktu. Manšetes bumbiņas rada sajūtu, it kā gultā būtu cilvēks ar vijīgāku dzimumlocekli.