Jaunais seriāls sešās daļās “Sisi”, ko uzņēmuši “Story House” uzņemts Austrijā, Latvijā, Ungārijā un Lietuvā. Dažas no zināmākajām un skaistākajām vietām Latvijā, kas izvēlētas filmēšanai, bija Ēdoles, Straupes un Rundāles pilis, kā arī Rīgas vecpilsēta un daudzas citas.

Šī greznā izrāde ir jauns un mūsdienīgs skatījums par Sisi dzīvi – viņa kļuva par Hābsburgu impērijas ķeizarieni, veidojot jaunu politisko vēsturi un kļūstot par leģendu uz ekrāniem. Ķeizarienes Elizabetes lomu, kuras tēlu aizvadītā gadsimta 50. gados iemūžināja aktrise ar vācu un franču saknēm Romija Šneidere, no jauna interpretē topošā šveiciešu amerikāņu aktrise Dominika Devenporta (filma “Nakts vilciens uz Lisabonu”). Stāsts par šo revolucionāro dzimtu jau ilgstoši ir fascinējis skatītājus, un nu ir pienācis laiks iekarot mūsdienu paaudzes sirdis un prātus, piedāvājot jaunu un vērienīgu atmodu, kas stāstīta no mūsdienu perspektīvas.

Galvenā uzmanība šeit pievērsta karaliskā pāra attiecībām. Par Eiropas skaistāko sievieti dēvētā Sisi cīnās pret galma stingro, reizēm pat nežēlīgo režīmu un par saviem ideāliem. Viņas mūža mīlestība Francs ir vīrietis, kura emocijas un jūtas nomāc stingrā un brutālā Austroungārijas impērijas valdnieka tēls. Dominika Devenporta, runājot par savu jauno lomu, stāsta: "Domājot par Sisi, es savā prāta neredzu īstu cilvēku, bet gan pacilātu un mītiem apvītu statuju. Esmu priecīga par iespēju dāvināt viņai savu seju un balsi un parādīt viņu kā cilvēku: jaunu sievieti ar lieliem sapņiem un spēcīgām jūtām, kas cīnās par savām vērtībām.” Tikmēr Janniks Šūmans par sava varoņa atveidošanu komentē, ka "Tas, kas man šķiet īpaši aizraujošs un izaicinošs Franca lomā, ir varoņa sarežģītība. Lai saglabātu līdzsvaru starp bezemocionālo un drūmo no vienas puses, un mīļo un nevainīgo no otras puses. Es to redzu kā savu lielāko izaicinājumu aktiermākslā."