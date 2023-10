Kā atrast G punktu un sasniegt super jaudīgu orgasmu?

ORGASMS un orgasms ir dažādas lietas – kāpēc?

Kad esat uzbudināta, G punkta audi paplašinās un ir vieglāk atrodami, tāpēc svarīga ir priekšspēle - skūpstīšanās, glāstīšana, masāža... Sievietes G zonā galveno lomu spēlē divi baudas nervi, kas atrodami dažādās ķermeņa vietās, un to stimulācija sniedz sievietei dažādas orgasma sajūtas.

Lokalizēts klitora orgasms

Pudendālais nervs stiepjas no klitora līdz mugurkaulam. Baudas nervs atrodas tuvu ādai, tāpēc to ir vieglāk stimulēt. Iespējams, tāpēc 75 % sieviešu piedzīvo tieši klitorālo orgasmu. Stimulējot klitoru ar seksa rotaļlietu, orgasms sanāk nedaudz sasteigts, jo to sasniedz pēc dažām minūtēm. Klitorālais orgasms ir ļoti specifisks, tā sakot, lokāli sajūtams orgasms.