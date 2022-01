Saeima aicina valdību risināt jautājumus par bērnu un pieaugušo drošību uz ūdens

Pašlaik pamatizglītības standarts paredz peldēšanu kā vienu no izvēlēm, lai apgūtu mācību priekšmeta "Sports un veselība" tematisko bloku. Savukārt izglītības iestāde atkarībā no pieejamiem resursiem, piemēram, baseina, atbilstošas kvalifikācijas sporta skolotāju, transporta pieejamības, izvēlas sev pieņemamāko.

IZM informēja, ka pašlaik tiek izstrādāti arī moduļa "Drošība uz ūdens" metodiskie materiāli, kuri jāapgūst visiem skolēniem, neatkarīgi no tā, vai skola īsteno peldēšanas moduli vai ne. Moduļa saturā ir iekļautas tādas prasmes kā droša izkļūšana no ūdens, individuālo drošības līdzekļu (glābšanas vestu) izmantošana, peldēšana apģērbā, peldēšana atklātā ūdenī, dažādu iespējamo drošības risku modelēšana, taču pagaidām Latvijas peldbaseinos nedrīkst ielaist bērnus drēbēs vai, piemēram, simulēt izkrišanu no peldlīdzekļa, atzina IZM.