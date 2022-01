Kā Putina $11 miljardus vērtais gāzesvads sašķēlis Eiropas Savienību un NATO

ASV, Lielbritānija, Ukraina un vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir bijušas stingri pret šī gāzesvada izbūvi jau kopš 2015. gada, kad tika paziņots par tā būvniecību. Galvenais iemesls – tas padarīs Eiropu vēl vairāk atkarīgu no Krievijas gāzes.

Domnīcas “German Marshall Fund of the United States” vecākā pārstāve Kristīne Bērziņa raidorganizācijai CNN norādīja, ka “Maskava no visas “Nord Stream 2” drāmas ir tikai ieguvusi, un tā ir Krievijas uzvara”.