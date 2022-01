Šteinbuka: Būvniecības nozare ir inflācijas perēklis

"Taču mums principā ir jāmācās dzīvot situācijā, kad cenas aug. Tieši tāpēc ir jādomā, ko valdība var darīt, lai ar saviem spēkiem to mazinātu. Protams, mēs nevaram mazināt resursu cenas, kas no Latvijas nav atkarīgas, bet ir jomas, kurās mēs tomēr kaut ko varam darīt," sacīja Šteinbuka, piebilstot, ka viens no šiem rīkiem varētu būt budžeta deficīta ļoti rūpīga kāpināšana, bet otra lieta ir būvniecība - jo vairāk no valsts tiek finansēti būvniecības projekti, jo vairāk tiek sildīta ekonomika.