4x50 eiro pabalsts par bērnu – kurš saņems, kā pieteikties, kad sāksies izmaksa?

Atbalstu izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts VSAA.

Jauniešiem, kuri mācās un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot, tiesības uz atbalstu ir neatkarīgi no apmācību formas vai veida (vai mācās dienas nodaļā / neklātienē / attālināti) un neatkarīgi no tā, vai strādā vai nestrādā,

Svarīgi ! Ja personai kaut vienu dienu ir tiesības saņemt atbalstu, to izmaksā par visu periodu, proti, par visiem četriem mēnešiem.

Piemēram: Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 2022. gada 10. marta. Tas nozīmē, ka atbalstu izmaksās par visu periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim (4 x 50 eiro=200eiro).

Ja jaunietis studē vai mācās Latvijas izglītības iestādē, tad izziņa, kas apliecina mācību faktu, nav jāiesniedz. Šādu informāciju VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas

Ja par vienu un to pašu personu pienākas gan 50 eiro, gan 20 eiro atbalsts kā personai, kas saņem valsts pensiju, atlīdzību vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, tad piešķir 50 eiro atbalstu.

Iesniegums VSAA par 50 eiro atbalstu piešķiršanu ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas – līdz 2022. gada 29. jūlijam vai no dienas, kad personai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim rodas tiesības uz atbalstu.