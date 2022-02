Ventspils pils, kurā mita noziedznieki, tiesu vara, baznīcēni un draudzes skolas skolēni

Pēc politieslodzītā A.Feldmaņa atmiņām: “.. mani ieveda kādā no lielā korpusa kopkamerām, kur bija ap 10 iemītnieku. Tikai pēc kāda brītiņa pēc sarunām nojautu, ka atrodos cietuma “slimnīcā”. No pārējām kopkamerām slimnīca atšķīrās ar to, ka te