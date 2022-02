Dārgo apavu tirgotājs negodīgo komercpraksi turpina nesodīts

PTAC pārstāve Sanita Gertmane norāda, ka cietušo no šī tirgotāja negodīgās komercprakses ir daudz. Galvenās problēmas, par kurām sūdzējušies patērētāji, - pasūtītās un apmaksātās preces netiek piegādātas. Savukārt, ja patērētāji izmanto atteikuma tiesības, komersants laikus neatmaksā naudu, un atmaksa ilgst pat pusgadu un vairāk.

Kamēr patērētāji no Latvijas nevēršas policijā - komersantu sodīt neizdosies un negodīgā komercprakse turpināsies. Iesniegumi policijā šobrīd būtu vienīgais risinājums.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Ilze Jurēvica skaidro, ka līdz šim policijā saņemti vien daži iesniegumi, kas varētu tikt saistīti ar interesējošo jautājumu, taču šajos konkrētajos gadījumos netika konstatētas noziedzīga nodarījuma pazīmes no juridiskās personas puses.

Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un uzmanīgiem, iesaistoties ar finansēm saistītos darījumos, it īpaši, ja tie ir attālināti darījumi. Jāatzīmē, ka kopumā 2021. gadā tādi krāpšanas veidi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu, ir otrā lielākā krāpšanas gadījumu grupa – Valsts policijā ik mēnesi ienāk ap 100 iesniegumiem par šādā veidā apkrāptām personām.

Visbiežāk iesniegumos minētās sūdzības ir tieši par attālināti iegādātu preču nepiegādāšanu. Tāpat tiek saņemti iesniegumi arī par nesaņemtu maksājumu no personas par jau attālināti piegādātu preci vai neatbilstošu, nekvalitatīvu preču piegādi. Līdzīga situācija ir arī pakalpojumu jomā, kad personas nav samaksājušas par sniegtiem pakalpojumiem vai arī ir tikusi veikta pirmā iemaksa pakalpojuma sniegšanai, taču faktiski tas nav sniegts. Šādu gadījumu spektrs ir gana plašs un raibs.

Lai iedzīvotāji pēc iespējas izvairītos no šādām situācijām, VP aicina ņemt vērā dažus drošības padomus:

Jau ziņots, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Eiropas patērētāju informēšanas centrs ("ECC Latvia") pērn no patērētājiem saņēmis 183 sūdzības par jau minētā komersanta negodīgo komercpraksi.

No 2021.gadā saņemtajām sūdzībām 157 ir pārrobežu sūdzības, lielākoties no Eiropas Savienības valstu patērētājiem. Visvairāk sūdzējušies Lietuvas un Igaunijas, kā arī dažādu trešo valstu patērētāji gan no Lielbritānijas, ASV, Krievijas, Japānas un citām valstīm.