Patērētāju sargi brīdina par iepirkšanās riskiem vietnē, kas tirgo dārgus apavus

No 2021.gadā saņemtajām sūdzībām 157 ir pārrobežu sūdzības, lielākoties no Eiropas Savienības valstu patērētājiem. Visvairāk sūdzējušies Lietuvas un Igaunijas, kā arī dažādu trešo valstu patērētāji gan no Lielbritānijas, ASV, Krievijas, Japānas un citām valstīm.