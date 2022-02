Jauniešiem būs lielāka iespēja publicēties medijos, mazāka birokrātija jaunatnes projektos

2022. gada 27. un 28. janvārī Spīķeros norisinājās Jauniešu mediju konference. Vienā no konferences diskusijām tikās TVNET finanšu žurnālists un sociālekonomisko procesu pētnieks Andris Šuvajevs, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe, Kultūras ministrijas (KM) Mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Piešakovs un jauniešu organizācijas “Avantis” dibinātāja Ilona Bičevska. Visi četri savu jomu profesionāļi diskutēja par to, kā Latvijā mijiedarbojas jaunieši un mediji.

Latvijas skolās ir izplatīts mobings , un vēl pavisam nesen, vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem, bija reģistrēts lielākais pašnāvību skaits Eiropā.

TVNET pārstāvis A. Šuvajevs stāsta: “Nepieciešams medijos aktualizēt jauniešu pasauli, kas atšķiras no pieaugušo dzīves. Jauniešu sociālekonomiskie rādītāji jāsavieno ar to, kāda veida dzīve jauniešiem šobrīd ir Latvijā.” Sociālekonomiskās problēmas var risināt daudzos veidos, un jauniešu mediju politika ir viens no tiem, jo jaunieši medijos atspoguļotu dažādo viedokļu daudzveidību, drosmi un iecietību dialogā, līdzsvarojot pozitīvo ziņu īpatsvaru klasisko mediju telpā.