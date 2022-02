Kaut arī ziemas mēneši – sevišķi laiks no janvāra martam – nav pati aktīvākā ziemas sezona, tieši šis var būt īstais laiks, lai kaut uz mirkli izrautos no ikdienas un dotos ceļojumā uz kādu no Baltijas valstīm. Un kādēļ lai tā nebūtu skaistā un majestātiskā Viļņa?