Ja nemainīsim savu uzvedību, visa pasaule būs apklāta ar plastmasas atkritumiem

Jeruzalemē tapis unikāls mākslas objekts no izlietotajiem plastmasas atkritumiem, tā simbolizējot to kaitējumu, ko tie nodara videi. Instalācija veidota lodes formā – kā liels globuss, kas ataino pasauli, kas veidota no atkritumu gabaliem. Mākslas instalācija akvārijā Jeruzalemē rosina diskusiju par to, kā turpmāk novērst plastmasas atkritumu kaitējumu videi.