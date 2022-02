Apglabāti bez galvas. Britu arheologi atrod seno romiešu skeletus

Jaunākais atradums – senas romiešu pilsētas artefakti Flītmārstonas viduslaiku ciematā aptuveni stundas braucienā no Oksfordas.

Eksperti min, ka daži no tiem bijuši bērni, un lēš, ka galvas atdalīšana no ķermeņa ir bijusi daļa no apbedīšanas rituāla.