"The Tindler Swindler" apkrāptās - naivas aitiņas vai tomēr svēti upuri?

No kreisās - Pernilla Šeholma, Eilīna Šarlote, Sesīlija Fjellhoja FOTO: netflix.com

Īsta vētra uzbangojusi sociālajos tīklos par "Netflix" jauno dokumentālo filmu "The Tindler Swindler", kurā kāds vīrietis, izmantojot populāro "Tinder" iepazīšanās platformu, ļaunprātīgi no sievietēm izvilinājis miljons dolāru lielas naudas summas. Noskatoties filmu, sabiedrībai ir ko teikt - sievietes ir pašas vainīgas, viņām vajadzēja just un paredzēt! Tomēr vai tiešām šis vērtējums nav pārāk cieši saistīts ar seksisma idejām?