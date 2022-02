Latvijas Bankas eksperts: Nevar pieļaut valsts parāda palielināšanos pa augšupejošu trajektoriju

Viņš informēja, ka pirms Covid-19 pandēmijas 2019.gadā valsts parāds bija 36,7% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet patlaban tas ir aptuveni 45% apmērā no IKP.

Rutkaste sacīja, ka no aizņemtās naudas sniegtais atbalsts pandēmijas laikā palīdzējis izvairīties no masveida bezdarba un uzņēmumu bankrotiem, kam varētu būt ļoti negatīvas sekas nākotnē, jo bezdarbs var pieaugt strauji, bet samazinās lēnām.

Augsts bezdarbs jebkurā gadījumā no valsts būtu prasījis lielus izdevumus.

Tāpat viņš pastāstīja, ka, pēc Latvijas Bankas aplēsēm, valsts parādu būtu iespējams palielināt līdz 50-55% no IKP, jo pēc tam nākamajā biznesa attīstības ciklā, augot ekonomikai, tas diezgan garantēti atkal samazinātos līdz aptuveni 40% no IKP - notiktu "izaugšana" no parāda.