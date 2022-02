Vai skolēniem dotie paštesti Vācijā atzīti par nederīgiem?

Šaubas par skolām iepirkto testu efektivitāti izskanēja LTV 9. februāra raidījumā , vēlāk par to ziņoja arī Panorāma . Savukārt veselības ministrs Daniels Pavļuts šonedēļ notikušo nosauca par pārpratumu, norādot, ka skolām pirktie testi atbilst prasībām un ir uzticami. Re:Check saņēma lasītāju lūgumu skaidrot, kurā pusē ir taisnība.

Vācijas institūts izbrāķējis profesionālo, nevis paštestu

Institūta preses sekretāre Zuzanne Štokere Re:Check rakstiskā atbildē skaidroja, ka institūta redzeslokā nonākuši kopumā trīs šā ražotāja testi. Institūts izvērtējis un par efektivitātes prasībām neatbilstošu atzinis vienu no tiem – ātro antigēna testu ar tabulā norādīto kodu AT437/21. Tas ir profesionālais tests, tātad paraugu noņem nevis cilvēks pats sev, bet testu viņam veic veselības aprūpes nozares darbinieks. Štokere Re:Check arī atsūtīja fotogrāfiju ar šo testu – iepakojums ir balts ar gaiši zilu, uz tā norādīts, ka tas ir nazofaringālais tests. Institūta pārstāve skaidroja, ka izvērtējums veikts 2021.gada jūnija beigās, pēc kā Vācijas Zāļu un medicīnisko ierīču institūts to izņēmis no valsts kompensējamo testu saraksta.