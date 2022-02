"Rīgas Mežos" izvietota video novērošanas sistēma, kas fiksēs postītājus

Atšķirībā no esošajiem vairākiem desmitiem video novērošanas kameru, kas arī labi pilda savas funkcijas, jaunajai sistēmai esot vairākas priekšrocības. Proti, tā darbojas tiešsaistē, ir savienota ar apsardzes sistēmu, spēj reaģēt uz signālu, saglabā ierakstus arhīvā, un tai ir citas tehnoloģiskās priekšrocības.

Nelegālie atkritumi ik gadu rada gan uzņēmumam, gan rīdziniekiem vairākos desmitos tūkstošu eiro mērāmu finansiālu slogu, to savākšana ir cilvēku un laika resursu ietilpīgs pasākums, gan atkritumi ir nopietns kaitējums dabai.

Vienas no lielākajām ieņēmumu pozīcijām bija no kokmateriālu, apaļkoku ražošanas un no zemes iznomāšanas.